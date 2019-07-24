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Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без виз три месяца

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Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без виз три месяца

Москва, 24 июля. Соглашение между Российской Федерацией и Мальдивами об отмене взаимных визовых требований вступает в силу с предстоящей пятницы, 25 июля. Соответствующий документ был подписан месяц назад.

Согласно договору, российские туристы смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней, пишет «Ридус».

Так, россиянам для поездки в тропическое государство надо иметь действительный общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт, сообщает «МИР24».

Ранее российские путешественники также могли въезжать на территорию этой страны посреди Индийского океана без виз, но только на месяц. Кроме того, разрешается въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию страны на протяжении указанного периода со дня въезда. Главное требование — целью поездки не должна быть трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание, передает НСН.

Напомним, весной текущего года швейцарская компания Henley & Partners составила рейтинг стран с самыми «мощными» паспортами. Лидером перечня оказалась Япония.

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