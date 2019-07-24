Шесть причин, почему не радуют итоги выборов на Украине. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель, общественный деятель Николай Стариков анализирует итоги выборов в Верховную раду Украины, которые прошли 21 июля.

Закончившиеся выборы в украинскую Раду не принесли, на мой взгляд, никаких сюрпризов. Более того, никакого оптимизма они принести нам не смогли.

Что же произошло?

Начнем с итогов. В парламент Украины проходят пять партий: это, прежде всего, партия Владимира Зеленского «Слуга народа (43,14%); «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (13,03%); «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%); «Европейская солидарность», ранее честно называвшаяся «Блоком Петра Порошенко» (8,12%), и «Голос» Святослава Вакарчука (5,84%).

Две из этих партий несколько месяцев назад были просто названиями и ассоциировались одна с телесериалом В. Зеленского, а другая с пением Вакарчука. Теперь первая получила большинство в парламенте с учетом победы в половине одномандатных округов, вторая стала «крайней» в деле прохождения заветного 5%-ного барьера. Удивительно, но еще накануне выборов необходимость создания коалиции между этими двумя очевидными политическими проектами отстаивал временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор.

А теперь перейдем к главному вопросу — почему радоваться этим итогам нечего.

Причина первая. В украинском парламенте не будет ни одной партии, которая бы открыто сказала, что жители России и Украины — это один народ. Что необходимо восстанавливать единство и объединяться России и Украины. Зато будет много партий — все (!), которые выступают за пресловутую «евроинтеграцию», что означает желание объединения с ЕС. А ведь конфликт, который искусственно все более углубляется между двумя частями одного народа, ведет только к одному в перспективе — к войне.

Таким образом, в новой Раде нет ни одного человека, который мог бы призвать устранить основную причину для будущего военного конфликта — деление народа на части!

Причина вторая. По итогам выборов в Раде не будет ни одной политической партии, которая выступает за окончание войны в Донбассе и готова к переговорам с ЛНР и ДНР. Если одна из сторон гражданской войны будет называть другую террористами и преступниками, такая война не может закончиться миром, а может завершиться только поражением одной из сторон. Это означает, что ситуация в Донбассе в военном плане в лучшую сторону не сдвинется, а может только ухудшаться, что и сегодня заметно на окраинах Донецка и Луганска.

Причина третья. Никакой радости не должен вызывать тот факт, что Рада обновится на две трети, хотя ранее она менялась обычно наполовину. Кто эти новые люди? В основной массе никому не известные граждане, которые пошли на выборы под франшизой партии Зеленского. В итоге на Украине выбрали непонятно кого. Спросим, кто же будет верховодить в парламенте, где сидят новые, не имеющие ни имени, ни политического опыта, депутаты? В таких условиях вырастет роль лидера. А кто у нас лидер? Зеленский — сам понятно чей проект и понятно кем направляемый. По факту в Киеве будет Рада, где не надо будет договариваться с многочисленными депутатами и лидерами партий. Можно будет «иметь» контрольный пакет одного Зеленского и еще (на всякий случай) «контрольный пакет» Вакарчука. И можно делать с Украиной что хотите. Кто имеет контроль над Зеленским и Вакарчуком, мы можем только догадываться по заявлениям первого в стиле а-ля Порошенко и программе второго + его обучении в США + симпатиям к ним обоим со стороны американских дипломатов.

В итоге этих выборов Рада Украины будет еще более послушной воле Вашингтона и проводить эту волю в жизнь станет проще.

Причина четвертая. Итоги состоявшихся выборов сделали «витрину» украинской демократии почти образцовой. Есть «типа оппозиция» в виде «Оппозиционной платформы — За жизнь», при этом никакого реального влияния на решения и развитие событий она иметь не будет. Вообще, хочу отметить, что Виктор Медведчук не обладает на Украине должным политическим авторитетом и харизмой, в чем автор данной статьи сам имел возможность убедиться в Киеве неоднократно еще в 2013 году. Ставка на эту политическую силу — ошибка, как и ставка на этого политика, единственным козырем которого является политическая вежливость со стороны Владимира Путина, ставшего крестным его дочери, давным-давно, в совершенно иной ситуации, в бытность Медведчука руководителем администрации Леонида Кучмы. Помимо этого, эта партия и этот политик не способны выдвинуть единственно верный лозунг воссоединения России и Украины.

В ситуации, когда Украина явно голосовала и хотела голосовать за НОВЫЕ фамилии и лица, ей предложили старого в политическом смысле и нехаризматичного Виктора Медведчука. Это значит, что значительная часть «пророссийского» электората проголосовала за партию Зеленского.

Свой вклад в «торжество демократии» на Украине внесли и другие политтехнологические проекты: партия Анатолия Шария, о которой много было разговоров накануне, и «Оппозиционный блок». «Оппоблок» вновь, как и на президентских выборах, справился со своей задачей и оттянул на себя еще 3% здравомыслящих людей, готовых на союзные отношения с Россией. Что касается А. Шария, то и он забрал себе тех, кто имеет голову на плечах и при иных условиях мог бы поддержать нового лидера сил, выступающих за союз с Россией. Очевидно, что блогер Шарий построил свою работу на Интернете, получив голоса почти всей своей аудитории на Украине за минусом ленивых, поклонников других партий, и тех, кто не ходит на выборы. Пример «красного шарика» показывает: Интернет сегодня сила великая, но американское посольство все же сильнее. И потому партии «Голос» дали пройти 5%, а Шарию нет.

Причина пятая. Имея все рычаги власти, президент Зеленский сейчас будет обязан что-то делать. Но поскольку войну ему останавливать нельзя, экономику восстанавливать долго и сложно, то результат для сохранения симпатий избирателей будет им получаться на ниве борьбы с коррупцией. И это совсем не радует. Не потому, что кому-то симпатичны методы или цели украинских коррупционеров, а потому, что радоваться нечему. Что такое уменьшение коррупции на Украине сегодня?

Это больше средств, которые неразворованными попадут в армию, чтобы можно было убить и искалечить еще больше жителей Донбасса.

Это военная помощь от США, которая попадет в армию, которая готовится к войне с Россией.

Это бюджет страны, который может увеличиться на «сумму коррупции», у государства, которое управляется из-за океана геополитическими врагами России и которое претендует на часть территории нашей страны.

Вы видите поводы для радости? Я — нет.

Причина шестая. Создавая иллюзию демократии, кукловоды на Украине деньгами заинтересовывают в участии в выборах даже «оппозиционеров». Между российским и украинским выборным законодательством есть большая разница. В России деньги от государства потом получают только те партии, что прошли в Госдуму. На Украине «по результатам выборов все партии, которые даже не прошли в парламент, но набрали больше 2% голосов, получат от государства деньги».

Это значит, что поиграв в красные шарики, деньги от Украинского государства (примерно 11-12 млн гривен) имеет и «Партия Шария» (в программе которой интеграция с ЕС, а не с Россией, и внеблоковый статус Украины вместо проверенного веками (!) военного союза с Москвой).

Это значит, что оттянувший голоса «Оппоблок» получит из бюджета около 17 млн гривен.

Это значит, что партия В. Медведчука будет бороться «с хунтой», получая от нее более 70 млн гривен.

Подведем итог, уважаемый читатель.

Нет ни одной причины радоваться итогам выборов на Украине.

На сегодняшний день на Украине по-прежнему нет НИ ОДНОЙ политической силы и ни одного политического лидера, которые могли бы сплотить русских людей в соседнем государстве и выйти под флагом восстановления нашего общего единства.

Этот вопрос опять остался открытым.

И главное, что вызывает грусть, — десяткам миллионов взрослых мужчин и женщин можно так эффективно и быстро внушить любовь к новым политическим пустышкам и опять затуманить разум.

Потому ничего хорошего Украину не ждет.

Продолжение войны в Донбассе и еще большая война на горизонте…