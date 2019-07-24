Советник Зеленского заявил, что на пост премьера Украины есть тысячи кандидатов

Киев, 24 июля. На должность нового премьер-министра Украины могут претендовать тысячи кандидатов. Этот список гораздо шире, чем тот, что обсуждается в медиапространстве, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко.

«То, что сейчас обсуждается (в СМИ. — Прим. ФАН), это просто навязанная повестка дня, которая исходит даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета», — сказал он в эфире украинского бюро «Радио свобода».

Политик подчеркнул, что пул потенциальных кандидатов,гораздо шире. Он напомнил, что Зеленский ранее озвучил ряд критериев для нового премьера и под них, по мнению Устенко, подпадают «несколько тысяч украинских экспертов».

Напомним, по мнению Зеленского, новым главой правительства Украины должен стать профессиональный экономист. При этом, по словам главы государства, у будущего премьера не должно быть никакого политического опыта, то есть это не должен быть человек, который уже возглавлял кабмин, или был председателем той или иной парламентские фракции.

К слову, сам Устенко является экономистом. Ранее в партии Зеленского «Слуга народа» заявили о готовности выдвинуть сразу несколько кандидатов в премьеры страны.

Сообщения о претендентах на этот пост, которые прокомментировал Устенко, появились в ряде местных СМИ со ссылкой на источники в команде «ЗЕ». По словам собеседников изданий, главным кандидатом в премьеры якобы является заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, исполнительный директор компании «Нафтогаза» Юрий Витренко, а также руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В списке также значились экс-глава Минфина Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Отметим, что сам Данилюк еще до этих публикаций убеждал журналистов, что премьером себя не видит и всю работу в дальнейшем связывает именно с СНБО (в настоящее время он является секретарем этого силового ведомства).

Витренко в комментарии ТАСС заявил, что не будет ничего говорить по поводу появившейся информации о его возможном назначении.

Пока премьером Украины является Владимир Гройсман. Как отмечает «Газета.ру», Рашкован, по данным украинского издания «Левый берег», лично очень нравится Зеленскому. Кроме того, он как раз является тем самым экономистом без политического прошлого. А именно о таком премьере как раз мечтает Зеленский.