Зеленский назначил советником экс-помощника Порошенко

Киев, 24 июля. Украинский президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который в свое время занимал разные посты в МИД, а также в структуре администраций нескольких бывших глав государства. Соответствующий указ размещен на официальном сайте лидера страны.

«Назначить Демченко Руслана советником президента Украины», — говорится в документе.

Демченко с 1992 года по 1996 год работал в украинском посольстве в Соединенных Штатах, затем его назначили на пост замглавы управления администрации бывшего президента Леонида Кучмы.

Впоследствии он снова вернулся к дипломатической работе. Так, в 2000-2005 годах Демченко занимал пост генерального консула Украины в Стамбуле, а затем был послом в Сербии и Черногории.

С 2005 по 2006 год он был главой Службы государственного протокола и церемониала секретариата бывшего украинского президента Виктора Ющенко. Затем Демченко на протяжении пяти лет возглавлял его офис.

При Викторе Януковиче, который руководил Украиной с 2010 по 2014 год, Демченко работал на разных постах в структуре министерства иностранных дел страны — от замминистра до и. о. главы внешнеполитического ведомства.

Дипломат также работал в должности советника пятого президента Украины Петра Порошенко, которого сменил на этом посту в мае 2019 года Зеленский. Экс-помощник бывшего главы государства в октябре прошлого года представлял Киев на переговорах в столице Белоруссии контактной группы по урегулированию гражданской войны на юго-востоке Украины.

Напомним, в среду Зеленский назначил заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова. Он занимал пост главы Луганска с 1994 по 1997 год, в 2005 году возглавлял Луганскую областную государственную администрацию, а с 2007 года перешел на работу в Институт европейской интеграции и развития, где был заместителем директора.

Ранее президент Украины рассказал, что нового генерального прокурора страны он назначит после формирования Верховной рады. Досрочные выборы в украинский парламент состоялись в минувшее воскресенье. По предварительным данным, в Раду прошла партия «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».