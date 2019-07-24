Гитарист «Кино» в ответ исполнил композицию группы Metallica

Москва, 24 июля. Гитарист и один из основателей рок-коллектива «Кино» Юрий Каспарян во время концерта проекта «Симфоническое кино» в российской столице исполнил композицию Enter Sandman американских коллег по цеху — группы Metallica.

«Наш ответ Metallica!» — следует из подписи к видеоролику.

Музыкальный проект гитариста Юрия Каспаряна и композитора Игоря Вдовина «Симфоническое Кино» существует в течение почти девяти лет — с 2010 года. Артисты исполняют композиции рок-группы «Кино» под симфонический аккомпанемент.

Напомним, в прошедшее воскресенье коллектив Metallica исполнил культовый хит «Группа крови» на концерте в Москве. По словам организатора, музыканты всегда исполняют знаковую песню страны, в которую приезжают с гастролями или выступлениями.

Ранее организатор концерта Владимир Зубицкий рассказал, как американские артисты решили исполнить хит Цоя. По словам промоутера, музыканты поинтересовались, кто в России один из культовых рок-исполнителей. Организаторы ответили, что одним из самых легендарных является Виктор Цой. Зубицкий также сказал, что не знает, почему «Группу крови» не исполнял вокалист группы Джеймс Хэтфилд. Однако он выразил уверенность, что получилось «очень здорово», передает НСН.

Музыканты метал-группы выучили песню Виктора Цоя, записав на листках текст песни латиницей.