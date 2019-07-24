«Шереметьево» сделает бесплатными курилки в случае их возвращения в аэропорты

Москва, 24 июля. Московский международный аэропорт «Шереметьево» не планирует взимать плату за посещение курилок, если будет принято законодательное решение об их возвращении. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, Госдума РФ приняла в первом чтении закон, который позволит создавать специальные зоны для курения в аэропортах. При этом первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов предложил брать плату за посещение курилок. По его словам, за вход в специальную комнату для курения можно брать от 50 до 100 рублей. Тумусов уточнил, что это позволит аэропортам компенсировать расходы на обустройство курилок, сообщает НСН.

В пресс-службе «Шереметьево» рассказали, что, если соответствующий закон будет принят, аэропорт разместит курилку в так называемой «чистой зоне». Комната для курения будет изолирована от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров. Также курилки оборудуют современными и мощными системами вентиляции, а внутри помещений разместят информацию, предупреждающую о негативных последствиях вредной привычки, сообщает РИА Новости.

Напомним, в 2013 году Госдума РФ приняла закон, запрещающий курение в школах, вузах, больницах, магазинах и на стадионах. Позже депутаты внесли поправки, согласно которым под запрет попало курение в кафе, ресторанах, гостиницах, в поездах, самолетах, а также на территории вокзалов и аэропортов.

В конце 2017 года депутат Сергей Боярский выступил за возвращение специальных помещений для курения в аэропорты. Эту инициативу поддержали комитет по транспорту и строительству и комитет по охране здоровья. Однако в Минздраве РФ выступили против возвращения курилок, отметив, что инициатива депутатов противоречит требованиям федерального закона, запрещающего курение в общественных местах.

Сами авторы предложения заявляют, что возвращение специальных комнат в аэропорты обеспечит комфорт как курящим, так и не курящим гражданам. По словам инициаторов, сейчас курильщики, которые не могут долго обходиться без сигарет, продолжают «дымить» в туалетах и других местах, чем создают неудобства окружающим. При этом штрафы любителей табака не останавливают.