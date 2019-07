Политолог объяснил, зачем самолет Евросоюза летал в Триполи

Официальный Триполи держится исключительно благодаря помощи друзей из Европейского союза. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Как утверждает ItaMilRadar, накануне, 23 июля, военно-транспортный самолет итальянских ВВС Alenia C-27J «Спартанец» (MM62220) вылетел с территории Италии и приземлился в Триполи (столица Ливии). Для чего итальянский самолет совершил посадку в Ливии, неизвестно. Вероятно, он доставил или забрал какой-то груз, назначение которого неясно. Однако стоит заметить, что все еще действует эмбарго ООН на доставку вооружений в страну.

Заметим, что итальянские самолеты были замечены в Триполи за последний месяц несколько раз (19 и 9 июля, а также 29 июня).

The Alenia C-27J Spartan aircraft was reportedly seen today in the sky over #Tripoli, Libya. It may be of the Italian Air Force

Ask @ItaMilRadar to correct if mistaken pic.twitter.com/XvjNwr0l6f