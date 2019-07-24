Политолог объяснил, зачем самолет Евросоюза летал в Триполи

Официальный Триполи держится исключительно благодаря помощи друзей из Европейского союза. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Как утверждает ItaMilRadar, накануне, 23 июля, военно-транспортный самолет итальянских ВВС Alenia C-27J «Спартанец» (MM62220) вылетел с территории Италии и приземлился в Триполи (столица Ливии). Для чего итальянский самолет совершил посадку в Ливии, неизвестно. Вероятно, он доставил или забрал какой-то груз, назначение которого неясно. Однако стоит заметить, что все еще действует эмбарго ООН на доставку вооружений в страну.

Заметим, что итальянские самолеты были замечены в Триполи за последний месяц несколько раз (19 и 9 июля, а также 29 июня).

The Alenia C-27J Spartan aircraft was reportedly seen today in the sky over #Tripoli, Libya. It may be of the Italian Air Force

Ask @ItaMilRadar to correct if mistaken pic.twitter.com/XvjNwr0l6f — SMM Libya (@smmlibya) 23 июля 2019 г.

Как считает Юрий Голубь, вряд ли стоит удивляться подобным рейсам. Очевидно, что сидящее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа держится исключительно благодаря помощи западных друзей.

«Что в общем-то понятно: разве можно ожидать, что народ поддержит власть, поставленную странами, участвовавшими в интервенции 2011 года? На этом фоне вполне понятны попытки пресечь контакты российских представителей с ливийскими политиками. Судя по всему, именно у России и Египта есть шанс получить в Ливии союзника, популярного в стране», — пояснил эксперт.

По мнению политолога, в отличие от западных кругов, которые наживаются на хаосе, и Москва, и Каир заинтересованы в наведении порядка, устойчивом руководстве, которое обозначит четкие условия сотрудничества в той же нефтяной сфере.

«Станет ли лидером Каддафи-младший или страну объединит-таки силой оружия фельдмаршал Халифа Хафтар, неизвестно. Однако западные бенефициары многолетней бойни рискуют лишиться уже ставших привычными сверхдоходов», — заключил Юрий Голубь.

Напомним, в мае 2019 года двоих граждан РФ, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), задержали на территории Ливии. Российские специалисты занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране под руководством известного социолога Максима Шугалея.

Заметим, что российские социологи провели несколько встреч с местными старейшинами и фокус-группой, а также взяли интервью у сына Муаммара Каддафи — Сейфом аль-Исламом Каддафи.