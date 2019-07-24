В театре «Ленком» рассказали об улучшении состояния упавшей со сцены Чуриковой

Москва, 24 июля. Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая упала со сцены во время спектакля, чувствует себя лучше и идет на поправку. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Он подчеркнул, что разговаривал с Чуриковой, которая в настоящее время чувствует себя уже намного лучше. Об этом пишет РИА Новости.

«Слава Богу, все уже хорошо. Я разговаривал с Инной Михайловной — чувствует себя она уже хорошо, настроение у нее отличное. Она очень рада, что попала к таким прекрасным врачами, которые всех самых тяжелых больных ставят на ноги», — сообщил Варшавер.

Директор «Ленкома» подчеркнул, что у артистки нет переломов, только ушибы, которые уже начинают проходить.

«Никаких реанимаций и тяжелых состояний, о которых постоянно пишут, сейчас нет. Инна Михайловна пока остается в больнице, но не потому, что плохо себя чувствует, а потому что врачи заодно хотят все проверить, ведь она обращается к врачам крайне редко», — заметил он.

По словам Варшавера, через несколько дней Чурикову уже выпишут из больницы.

Напомним, ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что актриса Инна Чурикова почувствовала себя плохо во время спектакля в театре «Русская песня». Врачи приняли решение госпитализировать звезду.

Позже появилась информация, что Чурикова оступилась и упала со сцены. Зрители помогли артистке подняться и дойти до ступенек на сцену. Супруг актрисы, режиссер Глеб Панфилов подтвердил, что его жена получила травму.

По словам народного артиста РСФСР Александра Михайлова, который рассказал подробности инцидента с народной артисткой СССР, во время спектакля она споткнулась и упала. Несмотря на травму, Чурикова завершила спектакль, и зрители досмотрели постановку до самого финала.

Сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского ранее рассказали, что состояние Инны Чуриковой по-прежнему остается тяжелым. Она находится в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Инна Чурикова — советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат двух государственных премий РФ, государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Она родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей в Башкирии. Чурикова окончила Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего начала работать в Московском театре юного зрителя. В 1975 году актриса стала играть в театре имени Ленинского комсомола. Широкую известность актриса получила благодаря ролям в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Благословите женщину» и сериале «Идиот».