Эксперт объяснил заявление Китая о полном запрете и уничтожении ядерного оружия

Власти Китая выступают за полный запрет и уничтожение ядерного оружия. Данные тезисы содержатся в Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху.

«Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности», — следует из документа.

Китай заявляет данную позицию как некую цель, которая не соответствует нынешнему состоянию дел, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

«Китай требует, чтобы мировая политическая ситуация была другой. В Белой книге прописано, что Китай не угрожает ядерным оружием тем странам, у которых его нет, не модернизирует и не увеличивает количество своего ядерного оружия. Таким образом Китай заявляет, что угрожают ему, а ядерное оружие — это средство сдерживания. Это является стандартным подходом. При этом в Китае выступают за запрет ядерного оружия, но условий для этого нет», — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт также дал свои прогнозы касательно военного сотрудничества России и Китая, которым уделено внимание в Белой книге.

«Военное сотрудничество Китая с Россией будет расти, но никакого аналога НАТО в ближайшее время не появится», — подчеркнул эксперт.

При этом США стремятся к абсолютному военному превосходству, а Россия осуществляет военные реформы «нового облика», подчеркивается в Белой книге.



Китай по-прежнему не поддерживает продажу США оружия Тайваню. Решение тайваньской проблемы и осуществление полного воссоединения страны являются главными интересами китайской нации. Китай стремится к принципу «мирного воссоединения», решительно выступая против любого иностранного вмешательства, следует из документа.

