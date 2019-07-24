Названы самые необычные вакансии июля в России



Москва, 24 июля. СМИ назвали самые необычные вакансии июля. В первой тройке: охотовед, мойщик самолетов и обивщик автомобильных сидений.

Рейтинг опубликовала «Российская газета» со ссылкой данные сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру. Согласно данным сервиса, заработная плата охотоведа составляет от 30 тыс. рублей. Он должен ухаживать за охотничьими собаками и дрессировать их.

У чистильщика самолетов зарплата выше — 37,5 тыс. рублей. В его обязанности входит уборка воздушного судна. У обивщика сидений доход самый высокий — 100 тыс. рублей. Он должен заниматься сборкой и разборкой сидений, а также их обивкой. Уточняется, что никакое специальное образование для этих позиций не требуется.

Кроме того, в список попали кеттельщик по производству свитеров и шапок, коренщик, утюжильщик и постпечатник.

В конце апреля на российских рекрутерских сайтах появилась вакансия профессионального путешественника. Соискателям предлагают зарплату в 100 тысяч рублей + 10 тысяч командировочных в сутки, отмечает «Ридус».

Ранее «Газета.ру» назвала самые невостребованные профессии в современной России. Согласно данным ВНИИ труда, это учителя средней школы, бухгалтеры, юристы. Не являются дефицитными вакансии продавцов и охранников, но очень нужны рыболовы и рыбоводы.

А тремя самыми высокооплачиваемыми вакансиями, по данным ВНИИ, являются сварщик дуговой сварки, банкир и бурильщик шпуров.