Кличко назвал «раздутой чушью» начатое против него расследование

Киев, 24 июля. Бывший чемпион мира по боксу, мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал дело, в рамках которого его вызвали на допрос, «раздутой чушью». По его мнению, оно лопнет как мыльный пузырь. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«По информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушений. Абсолютно раздутая чушь! Это «дело» лопнет как мыльный пузырь», — написал киевский градоначальник.

По его мнению, это дело инспирировано лишь ради эффекта в информационном пространстве. Он заверил, что действует «исключительно в правовом поле».

Ранее стало известно, что Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований (ГБР) по делу о земельных махинациях. По данным интернет-портала «Страна.ua», Кличко вручили повестку с требованием явиться на допрос в ГБР. Допрос назначен на предстоящую пятницу, 26 июля. Детали дела в украинском ведомстве не раскрывали.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал фигурантом 11 уголовных дел. Бывшему главе государства вменяют злоупотребление властью и служебным положением, государственную измену, узурпацию судебной власти и противозаконное завладение телеканалом «Прямой».