Москва, 24 июля. США призвали Южную Корею провести консультации в связи с ситуацией вокруг совместного воздушного патрулирования самолетов ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С такой инициативой выступил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

США призвали Южную Корею к консультациям после патрулирования авиации РФ и КНР.

Как пишет агентство Yonhap, во время встречи с руководителем управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Еном в Сеуле Болтон призвал обратить внимание на совместные маневры военных Китая и России. Помощник американского лидера считает, что консультироваться по этому вопросу необходимо.

По его словам, обсуждение темы поможет избежать подобных инцидентов в дальнейшем. Кроме того, Вашингтон и Сеул договорились продолжить сотрудничество, направленное на обеспечение свободы мореплавания в Ормузском проливе в связи с действиями Ирана.

Ранее сообщалось, что самолеты РФ и Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В состав совместной авиагруппы вошли российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, а также китайские Xian H-6. Совместная российско-китайская авиагруппа провела воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Ранее сообщалось, что Южная Корея «по-тихому» получила от США два истребителя-«невидимки» F-35A. Об этом сообщили источники в министерстве обороны.

Самолеты были закуплены в рамках программы по модернизации военно-воздушных сил Южной Кореи. Но если предыдущую поставку в конце марта усиленно предавали огласке, то на этот раз все прошло «без шума и пыли».

Источники агентства уточняют, что «невидимки» с бортовыми номерами 007 и 008 и знаками принадлежности ВВС РК приземлились накануне вечером на авиабазе в Чхончжу. Информации о том, когда новая пара истребителей заступит на боевое дежурство, пока нет. Не исключено, что Сеул просто не хочет провоцировать Пхеньян, который уже давал понять, что не в восторге от этих закупок.

Однако недовольство КНДР не помешает прибытию в Южную Корею еще 12 самолетов F-35A до конца этого года. В общей сложности Сеул должен получить 40 F-35A. Поставки завершатся к концу 2021 года.

К слову, на истребители пятого поколения Сеул потратил более семи миллиардов долларов. Эта сделка стала самым крупным контрактом Южной Кореи по закупке вооружения у других стран. В военных кругах проходила информация, что Южная Корея хочет закупить еще 20 F-35 A, но при условии возможной передачи технологии.