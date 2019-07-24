Российские туристы не пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Анталья, 24 июля. Российские туристы не пострадали в аварии с автобусом в Турции, среди пострадавших граждане Польши и Норвегии. Об этом сообщил журналистам в среду представитель генерального консульства РФ в Анталье.

Ранее информационное агентство Anadolu сообщило, что 25 путешественников из Польши, Норвегии и РФ пострадали в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в районе Кемера. Большинство пострадавших получили ссадины и травмы от разбитых стекол, помощь им была оказана амбулаторно.

В российском консульстве РИА Новости подтвердили факт аварии, однако опровергли информацию о том, что в ДТП пострадали россияне.