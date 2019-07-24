Стихийный мемориал создали на месте гибели детей в лагере «Холдоми»

Хабаровск, 24 июля. Стихийный мемориал у сгоревшего палаточного лагеря «Холдоми» создали жители Хабаровского края. К месту гибели четверых детей несут цветы и игрушки.

На кадрах записи, появившейся в распоряжении Федерального агентства новостей, можно видеть обгоревшие каркасы палаток, в которых жили дети, они находятся за ограждением из металлической сетки. У входа на территорию лагеря лежат букеты цветов и большой игрушечный мишка, обнимающий сердце.

Напомним, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, произошел 22 июля. По последним данным СК РФ, жертвами пожара стали четыре ребенка. На месте погибла 10-летняя девочка, 23 июля ей должно было исполниться 11 лет. Позже скончались Елизавета Б. 2007 года и 12-летняя Вероника С. Еще одним погибшим стал мальчик 2008 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Накануне следователи задержали директора организации «Экстрим Сервис» Виталия Бурлакова, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» и директора этого лагеря Максима Кузнецова. После допроса и других следственных мероприятий оба были помещены в изолятор временного содержания.