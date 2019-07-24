Полиция задержала Навального, призывавшего к участию в незаконном митинге и беспорядкам

Москва, 24 июля. Полиция задержала блогера Алексея Навального за призывы к участию 27 июля в несанкционированном массовом митинге у мэрии Москвы.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, Навального задержали по статье 20.2. административного кодекса РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В настоящее время оформляются документы.

«Сейчас оформляют административку, он (Навальный. — Прим. ФАН) сидит спокойно», — сообщил источник.

Блогер активно призывал москвичей в социальных сетях к участию в несанкционированном митинге 27 июля, тем самым подталкивая их к совершению преступления. Известно, что в органы государственной власти столицы уведомлений о согласовании публичного мероприятия не поступало.

Ранее московская полиция предупредила, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие является незаконным, и обратилась к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем.