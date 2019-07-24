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Китай не собирается участвовать в ядерной гонке

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Китай не собирается участвовать в ядерной гонке

Пекин, 24 июля. Китайские власти придерживаются политики неприменения первым ядерного оружия ни при каких ситуациях и обстоятельствах. Об этом сообщается в опубликованной в среду канцелярией по делам печати Государственного совета КНР «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху».

«Китай всегда придерживался политики «неприменения первым ядерного оружия» в какое бы то ни было время», — следует из сообщения.

В документе указано, что КНР всегда придерживалась позиции «беспрекословно не применять и не запугивать ядерным оружием» те государства и регионы, которые его не имеют, передает телеканал «360».

Кроме того, Пекин не участвует в гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на соответствующем для обеспечения национальной безопасности уровне.

Ранее в докладе Североатлантического альянса случайно рассекретили места хранения ядерного оружия Соединенных Штатов. Из документа следует, что «бомбы хранятся на шести американских и европейских базах: Kleine Brogel в Бельгии, германской Büchel, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и «Инджирлик» в Турции».

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