Сотрудника МЧС задержали по делу о пожаре в палаточном лагере «Холдоми»

Хабаровск, 24 июля. Следственный комитет РФ задержал сотрудника МЧС по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми», расположенном в Хабаровском крае. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело, касающееся трагедии в палаточном лагере, по статье «Халатность». Подозреваемым по этому делу стал начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Ему грозят лишение свободы на срок до семи лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет.

По словам Петренко, следователи должны дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых была возложена ответственность за обеспечение безопасности детей в палаточном лагере. Представитель СК сообщила, что, как полагает следствие, в июле в «Холдоми» проводились учения, во время которых Новгородцев выявил нарушения противопожарных норм.

«При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения», — отметила Петренко.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 11 июля инспекторы пожарного надзора проводили противопожарную тренировку с вожатыми лагеря «Холдоми». Другой источник рассказал агентству, что в России нет нормативных документов, регламентирующих требования к пожарной безопасности в палаточных лагерях, поскольку последние не являются стационарными объектами. Он также отметил, что сгоревший лагерь официально зарегистрирован. По словам источника, возможность размещения детей в палатках на территории таких лагерей никак не регламентирована.

Напомним, пожар в детском палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошел в ночь на 23 июля. При пожаре погибла девочка 2008 года рождения, еще три ребенка скончались позже в больнице. По последним данным, в результате возгорания в палаточном лагере пострадали пять взрослых и три ребенка. После гибели детей в Хабаровском крае объявили траур.

После трагедии Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Ранее сообщалось, что владелец и директор лагеря «Холдоми» Виталий Бурлаков и Максим Кузнецов были задержаны. Их подозревают в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Петренко уточнила, что уголовные дела объединят в одно производство.