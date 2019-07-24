Психологи порекомендовали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых

Хабаровск, 24 июля. Моральное состояние вожатых хабаровского лагеря, из-за пожара в котором погибли четыре ребенка, вызывает опасение специалистов, лагерь следует закрывать. Об этом сообщила во время заседания комиссии по ЧС в среду глава Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Олифер.

Ранее стало известно, что палаточный лагерь продолжает работать, в нем остаются 175 детей из 427 приехавших на каникулы. Большую часть увезли домой родители. В лагере работают 33 вожатых.

По словам Олифер, все вожатые в день трагедии помогали спасать детей. Она отметила, что они находятся в шоковом состоянии.

«Нахождение детей с этими вожатыми, психологически сильно травмированными, в такой ситуации будет небезопасно для детей и вожатых. Мы бы рекомендовали эвакуировать детей», — подчеркнула Олифер.

Ранее сообщалось, что причиной пожара, произошедшего в лагере «Холдоми», могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Представители региональных властей посетили место происшествия во вторник, 23 июля. В правительстве Хабаровского края рассказали, что в палатках были обогреватели типа «ветерок», с помощью которых, по словам отдыхавших детей, сушилась одежда.

Пожар в палаточном лагере случился в ночь на 23 июля. В момент ЧП в лагере находились 189 детей. При пожаре погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей скончались позже в медицинском учреждении.