Эксперт оценил назначение Эспера на должность главы Пентагона

Новым министром обороны США официально стал Марк Эспер, который принес присягу в присутствии Дональда Трампа, согласно сообщениям из Белого дома. За день до этого его кандидатуру утвердил Сенат. Таким образом будет закрыта вакансия главы Пентагона, которая пустовала более чем полгода.

Траектория внешней и внутренней политики определяется президентом США, говорит ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист и политолог Константин Блохин.

«Но, очевидно, что на президента может оказывать влияние ближайший круг его людей, которые отвечают за выработку внешней политики, за национальную безопасность. А этот человек [президент США Дональд Трамп] не из «ультраправых ястребов», нежели Болтон, и не из числа желающих развязать полномасштабную войну по какому-либо направлению», — заявил Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Главной задачей нового главы Пентагона станет превращение американской армии в более эффективную, нежели сейчас, говорит эксперт.

«Ранее огромный бюджет Пентагона расходовался не качественно, а экстенсивно. США потратили огромное количество ресурсов для ведения дорогостоящих войн на Ближнем Востоке. Трамп не раз говорил, что было потрачено 7 трлн долларов. По всему миру создавались военные базы, но на создание новых систем вооружения средства не тратились. Американская военная мощь развивалась не интенсивно, а экстенсивно, т. е. просто расширялась. Роль нового министра обороны будет заключаться в том, чтобы модернизировать американскую армию и попытаться оторваться от конкурентов, которые наступают, а именно от России и Китая. Но при этом задачей является не ввязаться в новую войну, в которой США могли бы завязнуть», — сообщил политолог.

Также новый глава Пентагона больше контролируется Трампом, нежели Мэттис, который любил проявить своенравный стиль, подчеркнул Блохин.

В январе 2017 года, в начале работы администрации Трампа, министром обороны был Джеймс Мэттис. Он ушел в отставку 31 декабря 2018 года. Исполняющим обязанности сначала был Патрик Шэнахан, а затем, с конца июня, — Эспер.

Эспер является выпускником элитной американской академии Вест-Пойнт. Он принимал участие в боевых действиях на территории Ирака в составе воздушного десанта, служил на военной базе в Италии, а затем — в рядах Нацгвардии. Решив уйти в отставку в звании подполковника, он занялся гражданской карьерой и получил диплом магистра в сфере управления в школе при Гарварде. В дальнейшем его докторская диссертация была посвящена стратегическим ядерным силам США.