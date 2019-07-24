Садальский заявил своим поклонникам, что они никому «никому не нужны»

Москва, 24 июля. Известный российский актер Станислав Садальский посоветовал своим подписчикам жить своим умом и ни на кого не рассчитывать. Соответствующее обращение он опубликовал в своем профиле в Instagram.

Садальский заявил, что лучше никогда никого не слушать и иметь собственное мнение по любому поводу. По словам актера, у каждого должны быть свои мысли и планы.

«Никогда никого не слушайте, имейте свое мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь. Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку», — написал он.

Актер сделал неоднозначное заявление. Он обратился к своим подписчикам и отметил, что они «никому не нужны».

«Это жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье», — объяснил Садальский.

Многие фанаты актера оценили его высказывание, заметив, что это, действительно, правильные слова и мудрые мысли.

«Мудрость мудрая!» — пишет nadezzzda111.

«Стараюсь следовать этому правилу, не всегда получается», — призналась ok_sana5307.

Однако некоторые частично не согласились со словами актера и подчеркнули, что все-таки прислушиваться к совету — дело неплохое.

«Слушать не надо, а прислушиваться к советам умных и мудрых людей, наверное, нужно. Вот ваши рассуждения и мысли очень точно отражают наше бытие. А так все верно», — заметила kushnerovaaa.

«Немного не согласна, да, всегда имей свое мнение, свою голову, идеи… Но и слушай, с умением слушать можно легче пройти свою жизнь», — написала tanyshka23sh.

«Иногда прислушаться к совету не мешает», — поддержала nimazepina.

«Совсем никому? Вы флиртуете? Зачем? У Вас только поклонников!» — заметила svetaessaulova.

Ранее Садальский обрушился с критикой на известного шоумена и юмориста Максима Галкина. Тот ранее заявил, что разбирается в телевидении после 20 лет работы лучше других. Артист назвал его бездарным. По словам Садальского, талантливым людям очень трудно попасть на телевидение, однако если они добьются своего, то обязательно потеснят Галкина. В своем Instagram в день рождения шоумена актер также упомянул имя Галкина. Садальский не смог поздравить юмориста с праздником, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.

Кроме того, Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является Галкин, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.