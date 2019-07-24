Более 17 тысяч человек удалось вывести из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Дамаск, 24 июля. Более 17 тысяч сирийских граждан удалось вывести из лагеря «Эр-Рукбан», расположенного в оккупированной США 55-километровой зоне Ат-Танф, благодаря последовательным и скоординированным действиям России и Сирии. Об этом заявил представитель Минобороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики (САР), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сирийское правительство выполняет гарантии в строгом соответствии с базовыми принципами ООН по обеспечению добровольного, безопасного и достойного возвращения мирного населения из лагеря», — сказал Мизинцев.

Он также добавил, что несмотря на объективные трудности, связанные с послевоенным восстановлением страны, всем возвращающимся сирийцам предоставляют питание, медицинское обслуживание и другую необходимую помощь.

«Оперативно решаются вопросы восстановления документов. В результате высокой эффективности проводимой работы на местах в кратчайшие сроки семьи получают жилье, все трудоспособные граждане обеспечиваются рабочими местами, а дети начали ходить в школы», — рассказали в Минобороны.

В то же время Мизинцев отметил, что и без того крайне тяжелая гуманитарная обстановка в лагерях беженцев «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол» стремительно ухудшается.

«Реальная ситуация в лагерях свидетельствует, что вопреки многочисленным обещаниям американской стороны, большинство наиболее актуальных проблем находящихся в них внутренне перемещенных лиц с начала текущего года решить не удалось», — заявил Мизинцев.

По его словам, семьи террористов в лагере и сложившаяся здесь тяжелая социальная и криминогенная обстановка создают благодатную почву для «радикализации его жителей и распространения идеологии террористической группировки ИГИЛ»1 (организация запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.