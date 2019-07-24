Красноярск, 24 июля. Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. Текст петиции появился на сайте change.org.

Как говорится в документе, жители Сибири попросили ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области. Авторы петиции напомнили, что возгорания происходят уже в течение нескольких недель. Огонь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 километров от Красноярского края — в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске. Как уточняется на сайте, в Красноярске люди ходят в масках.

Жители двух регионов предложили немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров на этой территории.

По данным регионального лесопожарного центра, на севере Красноярского края площадь лесных пожаров достигла около 846 тысяч гектаров. В Иркутской области 67 пожаров в лесах, общая площадь огня — 110 тысяч гектаров.

Накануне президент России Владимир Путин потребовал от Генеральной прокуратуры проверить соблюдение законов при использовании лесов в Иркутской области, где в мае 2019 года произошли пожары. Об этом говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин попросил Генеральную прокуратуру проверить соблюдение законодательства РФ физическими и юридическими лицами, использующими леса в Иркутской области, где в мае этого года произошли крупные возгорания. Кроме того, глава государства попросил оценить соблюдение российского законодательства должностными лицами государственных органов в регионе. Прокуратуре предстоит выяснить, исполнялись ли чиновниками задачи по профилактике и ликвидации лесных пожаров, а также по ликвидации последствий таких пожаров. Ответственным за выполнение этих поручений назначен генеральный прокурор Юрий Чайка. Поручение Путина ему предстоит выполнить до 1 сентября.

Президент России предложил правительству совместно с общественным движением «Народный фронт «За Россию» до 1 декабря разработать предложения по совершенствованию законодательства страны в части, касающейся охраны лесов от пожаров.

Напомним, министерство чрезвычайных ситуаций направило запросы мобильным операторам для выяснения местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области.

По данным ведомства, дознаватели опросили свыше 60 свидетелей. В общей сложности с начала весенне-летнего пожароопасного периода возбуждено 11 уголовных дел, а также назначено более 50 пожарно-технических экспертиз.

Напомним, по причине сложной пожароопасной обстановки режим ЧС ранее был введен в Баяндаевском и Иркутском районах. 9 мая властями Нижнеудинского и Боханского районов также введен режим ЧС в лесах и на лесных массивах.

Ранее сообщалось, что руководство Забайкальского края построит или приобретет жилье семьям, пострадавшим из-за лесных пожаров. В министерстве территориального развития региона уже подготовили предварительный перечень нуждающихся граждан, в него были включены 122 семьи.