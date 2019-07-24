Кинологи МВД ЛНР рассказали, как воспитать послушную собаку

Работу Кинологического центра МВД ЛНР в условиях военного времени трудно переоценить. Съемочную группу Федерального агентства новостей пригласили посмотреть, как в специализированном кинологическом центре из обычных щенков воспитывают настоящих охранников правопорядка.
«На балансе у нас состоят 35 служебных собак. Они занимаются поиском взрывчатых веществ и наркотиков, а также розыском преступников», — рассказал начальник Кинологического центра МВД ЛНР Андрей Погорелый.
Собаки привлекаются к работе на общественных мероприятиях, ищут взрывчатку и мины, с их помощью предотвращают теракты и спасают людей из-под завалов после обстрелов.
«Все кинологи, работающие в питомнике, начинали с момента создания Луганской Народной Республики. Ни один сотрудник никуда не уехал. Мы присутствовали здесь во время боевых действий», — отметил Погорелый.
20 сотрудников Кинологического центра ежедневно работают со служебными собаками. За каждым закреплены по несколько питомцев.
Собаки центра поражают своими навыками и послушанием. Старший инспектор-кинолог МВД ЛНР Алексей Целуйко рассказал, как достичь такого результата.
«Самое главное — у кинолога должно быть желание и терпение. Если эти качества есть, то работать будет несложно. Собака учится всю жизнь. Она чему-то научилась, после этого идут тренировки. Питомец должен проходить 3-4 тренировки в неделю. Животное нужно любить, и тогда оно будет отвечать тем же».