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Назван топ-5 самых популярных зарубежных сериалов у россиян

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Назван топ-5 самых популярных зарубежных сериалов у россиян

Москва, 24 июля. Российские зрители назвали топ-5 самых любимых зарубежных сериалов. Лидером ожидаемо оказался проект «Игра престолов», свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

По итогам социологического опроса, наиболее популярными телевизионными сериалами у граждан оказались «Игра престолов», «Шерлок» и «Доктор Хаус». Каждый четвертый опрошенный видел хотя бы один из этих сериалов. Так, 22% респондентов смотрели «Остаться в живых» (Lost), пишет «ФедералПресс».

Кроме того, 22% россиян назвали мини-сериал «Чернобыль».

Назван топ-5 самых популярных зарубежных сериалов у россиян

Отмечается, что наиболее популярным у женщин телевизионным шоу оказался «Доктор Хаус» — 28%. Что касается мужчин, то они чаще женщин выбирали для просмотра «Игру престолов» — 30%, сообщает «Культуромания».

Оказалось, что две трети россиян смотрели как минимум один из современных иностранных сериалов. При этом среди тех, кто не видел ни одного нового сериала, большинство — 62% — не пользуется интернетом.

Назван топ-5 самых популярных зарубежных сериалов у россиян

Социологический опрос проводился среди 1608 граждан РФ в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах страны.

Как сообщала «Газета.Ru», в июне портал Variety составил перечень лучших сериалов, вышедших в текущем году. Среди популярных оказались «Жизнь матрешки», «Когда они нас увидят» и другие.

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