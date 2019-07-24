Украинский эксперт рассказал, зачем Киев перекинул силы спецназа в Донецкую область

Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет плотно закрепиться во всех регионах страны, в том числе в Донбассе. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Подавление бунта

МВД Украины отправило спецназ в город Покровск Донецкой области, где проходит акция протеста у окружной избирательной комиссии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Наблюдатели из окружной избирательной комиссии №50 сообщили о нарушениях в ходе выборов, после этого у здания избиркома началась акция протеста. Ее участники установили палатки, стали приносить шины, сообщили в МВД.

«Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Неприятие курса Киева

По мнению Евгения Голышкина, нет ничего удивительного в том, что МВД с более «повышенной бдительностью» относится к протестным настроениям населения Донбасса, которое всеми доступными способами выражает свое неприятие официального политического курса Киева. Будь такой протест недовольных избирателей, например, в Ивано-Франковской области, вряд ли бы руководству МВД пришло в голову присылать туда вертолеты со спецназом, считает эксперт.

«Дегуманизация населения Донбасса, его политических предпочтений — ориентация на дружбу с Россией, антинационалистический дискурс — всегда вызывали отторжение у всякого рода грантоедских структур, части правых «элит» Украины и подконтрольных им СМИ.

Понятно, что население Донецкой области традиционно голосует за своих известных хозяйственников или же за тех, кто соответствует их идеологическим предпочтениям», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского эксперта, «новую власть» не устраивает наличие какой бы то ни было альтернативы ее монополии. Даже весьма условная «оппозиция» в виде представителей «Оппоблока» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» является для нее дискомфортной. Такая мобилизация силовиков имеет явный характер устрашения инакомыслящих. Она является не чем иным, как подготовительной фазой к местным досрочным выборам, которые все отчетливее стоят на политической повестке дня.

«Очевидно, что команда Зеленского желает закрепиться на волне пока еще позитивной для себя электоральной динамики на всех возможных уровнях законодательной и исполнительной власти. Функционеры этой команды прекрасно понимают, что в самое ближайшее время всю предвыборную популистскую риторику, в которую уверовал телезритель, придется конвертировать в «реальные дела». Они прекрасно понимают, что на этом этапе их рейтинг начнет резко падать, недовольство и разочарование очень быстро станут витать в массовом сознании еще недавнего их избирателя. Ведь предпосылок каких-то конкретных улучшений и достижений при сохранении декларируемого курса не предвидится и близко», — добавил Евгений Голышкин.

По словам эксперта, именно поэтому все возможные очаги общественного «сопротивления» и политической альтернативы подвергаются и будут подвергаться различному давлению, в том числе и силовому. Это отчетливо видно на нынешнем примере Покровска (до так называемой декоммунизации носил название Красноармейск).

«Не стоит также забывать, что именно в Красноармейске 11 мая 2014 года во время референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики киевские власти применили огнестрельное оружие против абсолютно мирных граждан, сделали это они руками наемников из так называемых добровольческих батальонов. Один человек погиб, несколько раненых, а десятки людей подверглись политическим репрессиям и пыткам», — заключил Евгений Голышкин.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Отмечается, что наиболее активно голосовали жители Украины, проживающие в юго-восточных регионах.