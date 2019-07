Автомобиль НАТО подорвался на взрывном устройстве в Афганистане

Кабул, 24 июля. Транспортное средство, принадлежащее силам Североатлантического альянса, подорвалось в среду на самодельном взрывном устройстве в афганской столице. Об этом сообщило информационное агентство Pajhwok со ссылкой на заявление местной полиции.

Breaking : Kabul police says an IED targeted #NATO vehicle in Tarakhil area of #Kabul today morning, details to fallow.