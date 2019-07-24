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Автомобиль НАТО подорвался на взрывном устройстве в Афганистане

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Автомобиль НАТО подорвался на взрывном устройстве в Афганистане

Кабул, 24 июля. Транспортное средство, принадлежащее силам Североатлантического альянса, подорвалось в среду на самодельном взрывном устройстве в афганской столице. Об этом сообщило информационное агентство Pajhwok со ссылкой на заявление местной полиции.

По данным портала, взрывное устройство сдетонировало, в результате автомобиль НАТО взлетел на воздух.

В настоящее время другие подробности не сообщаются.

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