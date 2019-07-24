Детский лагерь «Холдоми» под Хабаровском закроют

Хабаровск, 24 июля. Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что детский лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где произошел пожар, закроют.

«Принято решение закрыть лагерь, дети вывозятся», — сказала она.

По словам Кузнецовой, в настоящее время на месте работают 11 психологов, которые помогают эвакуировать детей. Глава Хабаровского края Сергей Фургал подчеркнул, что идет процесс подготовки документов, необходимых для закрытия лагеря.

Ранее сообщалось, что в детском палаточном лагере в Хабаровском крае на территории горнолыжной базы «Холдоми» произошел серьезный пожар, погибли четыре ребенка. По информации врачей, у погибших ожог тела составляет 90%. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России. Директор хабаровского детского лагеря Максим Кузнецов заявил, что пожар разгорелся моментально, и палатки сгорели буквально за 10 минут.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность обогревателя. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко проинформировала, что два человека задержаны по уголовному делу о гибели детей при пожаре в палаточном лагере — директор организации «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов. Об этом пишет «Газета.Ru».

Федеральное агентство новостей представило хронологию трагедии в детском лагере «Холдоми» под Хабаровском.