Власти Хабаровского края назвали возможную причину пожара в палаточном лагере

Хабаровск, 24 июля. Причиной пожара, произошедшего в детском палаточном лагере «Холдоми», могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

Представители краевых властей побывали на месте происшествия 23 июля. В правительстве Хабаровского края рассказали, что в палатках были установлены обогреватели типа «ветерок», с помощью которых, по словам детей, сушились вещи.

«Полотенце или платье упало на «ветерок». По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно. Очевидцы сообщали, и было видео, что палатки горели как факел, огонь поднимался на высоту 15 метров», — рассказали РИА Новости в региональном правительстве.

Также представители краевых властей, побывавшие на месте происшествия, сообщили, что у палаток, в которых находились дети, когда вспыхнул огонь, был очень сложный замок. По словам чиновников, ребенок не сможет открыть такой замок в темноте за 10 минут. Кроме того, палатки были установлены очень близко друг к другу.

Напомним, пожар в палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, произошел в ночь на 23 июля. Как сообщает МЧС, всего в городке было установлено 26 палаток, огонь уничтожил 20 из них.

В момент происшествия в лагере находились 189 детей. При пожаре погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей скончались позже в больнице.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил два уголовных дела после пожара. По делу о гибели детей задержали учредителя и директора лагеря «Холдоми».