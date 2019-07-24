Пекин, 24 июля. Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Китая провели патрулирование над Японским и Восточно-китайским морями. Как рассказал официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, военные провели совместное патрулирования в рамках годового плана взаимодействия.

Китай объяснил появление самолетов России и КНР над Японским морем. Как пишет Associated Press, в военном ведомстве Китая уточнили, что Москва и Пекин осуществляют всеобъемлющую стратегическую координацию. Кроме того, китайская сторона подчеркнула, что это патрулирование не было направлено против «третьих» стран. Российские и китайские военные не нарушали воздушное пространство других государств. Ц Цянь добавил, что Китай направил два бомбардировщика H-6K с двумя российскими Ту-95, чтобы «углубить и развить» стратегическое партнерство.

Ранее сообщалось, что самолеты РФ и Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В состав совместной авиагруппы вошли российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, а также китайские Xian H-6. Совместная российско-китайская авиагруппа провела воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении переговоров между министерствами обороны РФ и Китая для заключения соглашения о военном сотрудничестве. Документ был опубликован в базе данных нормативно-правовых актов.

Позитивно оценивает данный документ и решение Дмитрия Медведева, как председателя правительства РФ, заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Юрий Швыткин.

«Во-первых, военное сотрудничество с Китаем может проходить в рамках совместных учений с армией Китайской Народной Республики. Во-вторых — в рамках военно-технического сотрудничества, связанного с продажей военного оружия. В этом плане могут проявлять интерес китайские коллеги. Я думаю, что в области военной составляющей взаимодействие и сотрудничество с Китаем несет в себе перспективные направления», — заявил депутат.

Данный документ имеет конкретную военно-политическую направленность, говорит парламентарий.

«Не секрет, что Китай — достаточно серьезный стратегический партнер и даже союзник во многих вопросах. И конечно, укрепление взаимовыгодного сотрудничества служит положительным моментом для России и Китая. Таким образом, это перспективное направления для укрепления дружеских отношений в этой области», — отметил Швыткин.

В конце июня Россия сделала предложение Китаю о закупке дополнительных партий новейших истребителей Су-35. Предыдущие поставки истребителей в КНР завершились в конце 2018 года.