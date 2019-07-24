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Девочка выжила после падения с пятого этажа в Ленинградской области

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Девочка выжила после падения с пятого этажа в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 24 июля. В Ленинградской области двухлетняя девочка упала с пятого этажа после того, как оперлась на москитную сетку.

Во вторник в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области двухлетняя девочка едва не погибла по недосмотру собственной матери. Ребенок играл на окне и оперся на москитную сетку, после чего выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома по Питерскому проспекту.

Девочку экстренно госпитализировали с множественными ранениями. В больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правого бедра, тупую травму живота. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, семья девочки не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении ее неработающей матери возбуждено дело по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» административного кодекса РФ.

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Источник: «Невские новости»
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