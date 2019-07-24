Эксперт пояснил, как Европа посылает Украине сигнал на фоне подрыва партнерства по газу

В Европе окончательно назрело мнение о необходимости отказа от украинского транзита российского газа. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Надежность поставок под вопросом

Долги «Укртрансгаза» за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок. Об этом заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Ранее в «Укртрансгазе» заявили о срыве аукционов на закупку газа — ни один поставщик не стал выходить на тендер. По оценке компании, причиной стала нехватка средств на расчеты по уже заключенным договорам, долг достиг 4,1 миллиарда гривен (свыше десяти миллиардов рублей). Оператор украинской ГТС заговорил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Европейские трейдеры в письме сообщили, что после этого технический газ предоставил «Нафтогаз». Однако это никак не восстановило доверие участников рынка.

«Укртрансгаз» заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки, реализованного в соответствии с кодексом ГТС, и несанкционированного отбора газа из системы», — говорится в письме.

Отказ от украинского транзита

Как отметил Андрей Иванов, к нынешней ситуации украинская газовая система шла неуклонно все годы независимости. Никто не хотел вкладывать в развитие инфраструктуры, пытаться добывать свой газ, который на Украине есть.

«Все годы шел только политический торг за то, чтобы получить у России скидку под угрозой заморозить Европу. После 2014 года этот торг стал еще более циничным: Россия должна была обеспечивать Украину транзитом, но газ Киев демонстративно стал покупать реверсом из Европы, по сути, тот же российский газ. И вот именно все эти игры привели к тому, что в Европе постепенно вызревало решение, как от украинского транзита отказаться. И выход был найден в виде новых газопроводов: «Северного потока-2», «Южного потока», в потенциале — новых ниток из Азербайджана и Туркмении», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт отметил, что нынешнее положение — это не столько сами долги, о которых говорят европейские партнеры Киева. Это в большей степени именно нежелание Старого Света развивать с Украиной сотрудничество.

«В Европе чувствуют, что Украина в зависимом положении. И уже открыто смеется: если вы такие недотепы, что отказались от покупок у России, то теперь вам придется платить по полной за реверс от нас. И если раньше долги могли расти, потому что вопрос с «Северным потоком — 2» был в подвешенном состоянии, то теперь уже будут требовать возвращения задолженности. И это — именно политика. Европа устала от Украины, что хорошо видно по очень многим событиям последнего времени. И сейчас Старый Свет просто дает очередной ясный сигнал этого», — заключил Андрей Иванов.

Ранее в Австрии заявили, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» положит конец «украинской монополии» в вопросах транзита газа.