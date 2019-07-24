Нью-Йорк, 24 июля. Чернобыль стал одной из самых страшных ядерных катастроф, с которыми сталкивалось человечество, из-за аварии радиоактивное заражение охватило огромную часть Европы. Об этом пишет журналист Business Insider Ария Бендикс (Aria Bendix).

Автор статьи напомнила, что не так давно было проведено исследование, которое свидетельствует о том, что Чернобыль на сегодняшний день менее радиоактивен, чем Маршалловы острова, где США после Второй мировой войны провели почти 70 ядерных испытаний. Изучив почву на наличие радиоактивных элементов типа плутония и цезия, научные сотрудники из Колумбийского университета предупредили туристов и жителей, что им не надо отдыхать на этих островах. Отмечается, что самый высокий уровень радиации зафиксировали на острове Бикини, где американские власти тестировали мощнейшую водородную бомбу.

По данным издания, ядерные испытания на Маршалловых островах могли спровоцировать более долговременный ущерб для природы. Проведя исследование на наличие америция-241, эксперты выяснили, что на некоторых островах уровень этого изотопа намного выше, чем в Чернобыле в 2009 году.

Так, по мнению ученых, пишет издание, США превратили Маршалловы острова во «второй Чернобыль».

Помимо этого, американские ученые пришли к выводу, что на островах Рунит, Энджеби, Бикини и Наен, уровень заражения намного выше, чем в районах возле Чернобыльской АЭС. Эти острова в основном необитаемы, но исследователи заявили, что жителей близлежащих территорий необходимо предупредить о том, чтобы они там не отдыхали.

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