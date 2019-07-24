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Студента архитектурного училища нашли мертвым в Петербурге

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Студента архитектурного училища нашли мертвым в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. В Приморском районе Петербурга найдено тело первокурсника без признаков насильственной смерти.

Труп учащегося 1 курса Архитектурного училища был найден в квартире по Богатырскому проспекту. 16-летний молодой человек состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как недавно вернувшийся из мест заключения.

Умерший имел судимость по статье «кража» и находился под подпиской о невыезде. Тело первокурсника было доставлено в морг, где судебные медицинские эксперты устанавливают точную причину его смерти.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в одном из домов на Московском проспекте Петербурга 39-летний мужчина убил свою 18-летнюю возлюбленную на почве ревности.

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Источник: «Невские новости»
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