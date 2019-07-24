Дамаск, 24 июля. В сирийском городе Алеппо идет восстановление промышленного потенциала. Как рассказал директор одного из заводов, до войны в Сирии были большие объемы производства. По его словам, предприятие участвовало почти во всех стройках Алеппо, Дамаска, Дейр-эз-Зора.

Сирийцы восстанавливают промышленный потенциал в Алеппо. Как пишет газета «Красная звезда», восстанавливать предприятие после войны пришлось практически с нуля. Сейчас на заводе существует проблема с оборудованием. По данным издания, постепенно налаживается жизнь и на окраинах Алеппо. Селение Найраб на окраине Алеппо было образована еще в 1948 году. Населенный пункт был разрушен во время войны, но сейчас на улицах снова бегают дети, поселок практически полностью отстроили заново.

Власти сирийского Алеппо начали восстанавливать дорожную инфраструктуру в наиболее пострадавшем от боевых действий районе города. Об этом рассказал мэр города Мат Мадляджи.

По его словам, власти Алеппо начали восстанавливать разрушенные боевиками дороги, после освобождения населенного пункта от террористов администрация составила план — возобновить движение по всем перекрытым ранее дорогам. Как уточнил глава города, в Восточном районе уже заасфальтировали все дороги. По его данным, недавно начался второй этап восстановления Алеппо, чтобы в городе «было так же прекрасно, как до войны». Восточный район больше всего пострадал от действий террористов.

Ранее сообщалось, что выпуск краски и клея восстановили в Дамаске и Алеппо в Сирии. Об этом рассказал инженер предприятия Абдуллахед Захдан. По его словам, клей нужен для всех, кто восстанавливает свое жилье после боевиков в Сирии.

Из-за того, что продукт востребован, продажи идут отлично. По словам инженера, только в Алеппо производят клей высокого качества. Как путочнил эксперт журналистам, еще на одном заводе в Алеппо начали изготавливать краску. Руководитель предприятия Яхья Сауан рассказал, что во время войны цеха были закрыты. После окончания боевых действий завод снова закупал оборудование, а также обучал специалистов.

Ранее министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль представил те сферы сирийской экономики, которым в первую очередь требуются инвестиции и вложения для восстановления. Он напомнил о том, что в 2005 году были подписаны соглашения по защите взаимных инвестиций Сирии и России.

«На форуме я рассказал, что претерпела сирийская республика в ходе западной агрессии, и какие потери понесла в экономическом потенциале, — сказал министр. — Мы потеряли в области сельского хозяйства, промышленности, и вообще нет ни одной области, которая не пострадала бы от войны. Сегодня наш самый животрепещущий вопрос — это инвестиции. Наши провинции ожидают возрождения после войны».

По словам Самер аль-Халиля, своего шанса на восстановление ждут железные дороги страны, сектор химикатов для сельского хозяйства, производство пластмассы, бумаги, батареек, осветительных приборов, арматуры и стекла, фармацевтика, овощеводство, рынок автомобильных запчастей.

«Это продукты, в которых нуждается сирийский рынок, — заключил министр экономики Сирии, — Благодаря России мы надеемся восстановить то, что разрушено».

Как стало известно ФАН, уже в скором времени несколько контейнеров с осветительными приборами, электрокабелями, лампами и мачтами прибудет в Сирию.

Напомним, Россия призывала западные страны активнее участвовать в восстановлении Сирии.