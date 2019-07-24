Названы самые дисциплинированные держатели кредиток в РФ

Москва, 24 июля. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков рассказал о дисциплине держателей кредитных карт.

По словам Волкова, наиболее дисциплинированными среди россиян, у которых есть кредитки, являются молодые люди.

«Если говорить о генерировании «плохих» долгов в сегменте кредитных карт, то надо отметить, что граждане моложе 25 лет являются здесь самыми дисциплинированными заемщиками», — сообщил эксперт.

Волков отметил, что за первые шесть месяцев 2019 года доля просроченной задолженности по кредитным картам у данной категории заемщиков составила 7,6%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9%.

По сведениям, которыми располагает Нацбюро кредитных историй, заемщикам младше 25 лет в первом полугодии текущего года было выдано почти на 15% больше кредиток, чем за аналогичный период прошлого года, а в общей структуре заемщиков по новым кредитным картам доля лиц, которым еще не исполнилось 25 лет, составляет 9,8%.

Средний лимит по кредиткам у этой категории держателей карт составляет немногим более 36 тысяч рублей. Этот показатель увеличился на 4,1 за последние 12 месяцев, рассказал Волков.