Семьям погибших в лагере под Хабаровском детей выплатят по 200 тысяч на похороны

Хабаровск, 24 июля. Семьи детей, погибших при пожаре в палаточном лагере на базе «Холдоми», получат по 200 тысяч рублей на организацию похорон. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко.

По ее словам, власти Хабаровского края окажут финансовую помощь в размере 1 миллиона рублей, администрация Комсомольска-на-Амуре, где проживали трое школьников, выплатит семьям по 200 тысяч рублей. Руководство Амурского района, откуда на базу приезжала еще одна погибшая девочка, окажут всю необходимую помощь.

Сильный пожар произошел в палаточном лагере на территории горнолыжной базы «Холдоми» в Хабаровском крае. Согласно информации министерства чрезвычайных ситуаций, в общей сложности в лагере было 26 палаток, из них 20 полностью сгорели. В лагере всего находилось 189 детей. Жертвами трагедии стали, по последним данным медиков, четверо детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее директор сгоревшего под Хабаровском детского лагеря рассказал детали трагедии.