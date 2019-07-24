Бишкек, 24 июля. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что вылетит из страны с российской авиабазы в городе Канте. Экс-президент Киргизии Атамбаев заявил о намерении покинуть страну. Он уточнил журналистам, что он вылетает с Канта.

«Вы не думайте, там не бомбардировщик, не истребитель обычный борт», — заявил он.

В понедельник бывший лидер Киргизии рассказал, что собирается отправиться в Москву на пару дней. Как пишет РИА Новости, о целях поездки политик сообщать не стал, указав, что это «конфиденциальная информация». На прошлой неделе правоохранительные органы в третий раз вызвали Атамбаева на допрос в Главное следственное управление МВД Киргизии. Он проходит свидетелем по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Повестку, как и предыдущие две, Атамбаев проигнорировал.

В июне депутаты парламента Киргизии большинством голосов поддержали постановление о лишении неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. По словам сотрудника пресс-службы, за лишение экс-президента неприкосновенности проголосовали 106 из 120 депутатов. Теперь Атамбаев может быть привлечен к уголовной ответственности.

Глава парламентской комиссии по лишению экс-президента неприкосновенности Каныбек Иманалиев рассказал, что парламент завершил работу в данном направлении, и теперь Атамбаевым должны заняться сотрудники правоохранительных органов.

«Можно сказать, что парламент решил политическую часть данного вопроса, юридическими вопросами займутся правоохранительные структуры», — сказал Иманалиев.

Ранее киргизские правоохранители заявляли о наличии уголовных дел в отношении экс-президента, однако из-за неприкосновенности не было возможности приступить к расследованию. Согласно выводам специально созданной депутатской комиссии по лишению бывшего главы государства статуса неприкосновенности и Генпрокуратуры республики, фамилия Атамбаева фигурирует в пяти связанных с нарушением закона эпизодах.

В частности, экс-президента Киргизии подозревают в несоблюдении закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея. Также, по версии правоохранительных органов, Атамбаев незаконно освободил из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева.

Сам Атамбаев заявляет, что лишение его неприкосновенности является политическим преследованием со стороны нынешнего руководства Киргизии. Бывший президент республики утверждает, что все обвинения в отношении него строятся «на слухах и грязных фантазиях».

Напомним, Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года. 25 мая 2019 года экс-глава республики сложил с себя полномочия лидера Социал-демократической партии Киргизии. 25 июня Генпрокуратура Киргизии одобрила лишение Атамбаева неприкосновенности.