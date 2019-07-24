Пострадавших при падении в пропасть геологов госпитализировали на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 24 июля. В министерстве спецпрограмм Камчатки рассказали о состоянии геологов, пострадавших при падении вездехода в ущелье.

Пострадавшие геологи были доставлены вертолетом в Петропавловск-Камчатский, где врачи краевой больницы оказывают им необходимую медицинскую помощь, рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что на Камчатке вездеход с геологами упал в пропасть глубиной более 100 метров. В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили различные травмы. В среду утром по местному времени для оказания помощи пострадавшим на место ЧП вылетел вертолет Ми-8 с медиками и спасателями на борту.

«Вертолет доставил пострадавших в краевую больницу имени Лукашевского. В дороге раненые находились под присмотром специалистов центра медицины катастроф. Медики оценивают состояние двоих пострадавших как тяжелое, еще одного — средней степени тяжести», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минспецпрограмм региона.

По предварительной версии, авария произошла из-за отказа тормозов вездехода. Машина упала в ущелье в 81 километре от нежилого поселка Кирганик. О случившемся в экстренные службы сообщил старший геолог ООО «Фортресс ДВ», зарегистрированного в Хабаровском крае. Один из погибших пассажиров вездехода — житель Камчатки, остальные приехали работать на полуостров из других регионов.