Посольство РФ рассказало о состоянии здоровья экипажа задержанного в КНДР судна

Пхеньян, 24 июля. Все члены экипажа задержанного в КНДР судна здоровы. Об этом сообщили представители посольства РФ в Пхеньяне.

На борту корабля сейчас находятся 15 рыбаков, которые являются гражданами России. Также на сейнере были два южнокорейских моряка, сейчас они размещены в одном из отелей города Вонсан, в порту которого находится задержанное судно.

Напомним, пограничники КНДР задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8» в ночь на 17 июля. Судно шло без груза из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба, сообщает Deita.ru. В МИД Северной Кореи заявили, что российский сейнер задержали за якобы «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Российское посольство находится в диалоге с северокорейскими властями и контактирует с руководством «Северо-Восточной рыболовной компании», которой принадлежит судно. Дипломатическое представительство РФ принимает все меры, чтобы урегулировать ситуацию в кратчайшие сроки.

На борту корабля ежедневно проходят досмотры, а рыбаков регулярно допрашивают. В «Северо-Восточной рыболовной компании» пожаловались, что членов экипажа не выпускают из кают, кроме того, у них могут закончиться запасы провизии, передает НСН. Ранее сообщалось, что российские дипломаты встретились с членами экипажа задержанного сейнера.