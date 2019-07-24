Володин потребовал от Грузии извинений за хамство в адрес России. События дня. ФАН-ТВ

Володин потребовал извинений от Грузии Власти Грузии должны извиниться перед Россией за хамство. С таким требованием к президенту республики Саломе Зурабишвили обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. В эфире «России 24» он заявил, что утверждения о якобы агрессии нашей страны недопустимы, а за публичное хамство надо отвечать. Напомним, ранее в Тбилиси начались массовые беспорядки после визита российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия — как ни странно, по приглашению грузинской стороны. Местные власти разразились жесткими антироссийскими высказываниями, из-за чего Кремль приостановил авиасообщение между странами. И, судя по всему, этот запрет останется в силе до тех пор, пока грузинская риторика не изменится.

Повышенная готовность в Амурской области Режим повышенной готовности введен для военных в Амурской области. Причиной стали паводки — они начались из-за мощного циклона. Еще 19 июля в Приамурье объявили штормовое предупреждение, вслед за ним регион накрыли сильные дожди — водой подтопило дома в нескольких населенных пунктах. О пострадавших пока не сообщалось, а над ликвидацией кризиса работают более 300 человек. В МЧС готовы оказать всю необходимую помощь местному населению.

Абызову продлили арест Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов останется под стражей еще минимум на три месяца. Басманный суд Москвы продлил арест политика, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей. Такое же решение суд вынес в отношении других фигурантов дела. Напомним, что Абызова задержали в марте — по версии следствия, он возглавлял преступную группировку и, владея рядом оффшорных компаний, незаконно выводил деньги за рубеж. Впрочем, вину бывший министр пока не признает.