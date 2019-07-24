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8:19 24 Июля 2019

Володин потребовал от Грузии извинений за хамство в адрес России. События дня. ФАН-ТВ

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Володин потребовал извинений от Грузии

Володин потребовал от Грузии извинений за хамство в адрес России. События дня. ФАН-ТВ

Власти Грузии должны извиниться перед Россией за хамство. С таким требованием к президенту республики Саломе Зурабишвили обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. В эфире «России 24» он заявил, что утверждения о якобы агрессии нашей страны недопустимы, а за публичное хамство надо отвечать. Напомним, ранее в Тбилиси начались массовые беспорядки после визита российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия — как ни странно, по приглашению грузинской стороны. Местные власти разразились жесткими антироссийскими высказываниями, из-за чего Кремль приостановил авиасообщение между странами. И, судя по всему, этот запрет останется в силе до тех пор, пока грузинская риторика не изменится.

Повышенная готовность в Амурской области

Володин потребовал от Грузии извинений за хамство в адрес России. События дня. ФАН-ТВ

Режим повышенной готовности введен для военных в Амурской области. Причиной стали паводки — они начались из-за мощного циклона. Еще 19 июля в Приамурье объявили штормовое предупреждение, вслед за ним регион накрыли сильные дожди — водой подтопило дома в нескольких населенных пунктах. О пострадавших пока не сообщалось, а над ликвидацией кризиса работают более 300 человек. В МЧС готовы оказать всю необходимую помощь местному населению.

Абызову продлили арест

Володин потребовал от Грузии извинений за хамство в адрес России. События дня. ФАН-ТВ

Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов останется под стражей еще минимум на три месяца. Басманный суд Москвы продлил арест политика, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей. Такое же решение суд вынес в отношении других фигурантов дела. Напомним, что Абызова задержали в марте — по версии следствия, он возглавлял преступную группировку и, владея рядом оффшорных компаний, незаконно выводил деньги за рубеж. Впрочем, вину бывший министр пока не признает.

Эспер возглавил Пентагон

Володин потребовал от Грузии извинений за хамство в адрес России. События дня. ФАН-ТВ

В Белом доме представили нового главу Пентагона. Впервые за полгода вакантное место занял Марк Эспер. Его кандидатуру Сенат США одобрил накануне. С 1 января ведомство возглавлял бывший топ-менеджер Boeing Патрик Шанахан, но формально в должность так и не вступил, ограничившись приставкой и.о. В конце июня он подал в отставку по семейным обстоятельствам. Что касается Эспера, в системе Пентагона он оказался не впервые, и ранее уже занимал там высокие посты. Президент США Дональд Трамп в свою очередь назвал новоизбранника самым квалифицированным из всех руководителей.

 