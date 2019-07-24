СМИ рассказали о подарке Загитовой премьеру Японии

Токио, 24 июля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился с российской фигуристкой Алиной Загитовой и принял от спортсменки плюшевую собаку породы акита-ину. Встреча прошла в резиденции главы японского правительства в среду, сообщают СМИ.

«Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании», — отметил премьер-министр Японии.

Абэ рассказал, что ему приятно видеть, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару. Ее Загитовой два года назад подарили сам премьер и власти японской префектуры Акита.

Премьер также пригласил российскую фигуристку посетить Акиту вместе с собакой. По его словам, жители префектуры с нетерпением ждут визита спортсменки и Масару «на историческую родину».

Загитова поблагодарила политика за приглашение, но пожаловалась, что Масару плохо переносит полеты. Фигуристка призналась, что хотела бы перевозить питомца не в багаже, а в салоне самолета.

«Я поговорю со своими коллегами на этот счет», — пообещал премьер-министр.

В ходе встречи Загитова подарила Абэ плюшевую собаку породы акита-ину. В ответ глава японского правительства пошутил, что это ему «вместо Масару».

Загитова завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года и стала победительницей прошедшего недавно чемпионата мира по фигурному катанию. В настоящее время спортсменка занимает первую строчку рейтинга Международного союза конькобежцев.

Ранее Газета.ru сообщила, что Загитова показала фрагмент короткой программы, с которой она планирует выступать в следующем сезоне. В качестве музыкального сопровождения фигуристка выбрала композицию израильской певицы Ясмин Леви.