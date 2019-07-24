Названы причины, из-за которых пассажиры чаще всего опаздывают на самолет

Москва, 24 июля. Заторы на дорогах, ремонт трасс и дорожно-транспортные происшествия являются самыми частыми причинами, из-за которых туристы опаздывают на самолет. Об этом сообщает сервис Ozon.travel.

Эксперты ресурса опросили свыше двух тысяч россиян, устанавливая причины, из-за которых они чаще всего пропускали свой рейс. Как выяснилось, 43% туристов хотя бы раз опаздывали на самолет из-за неожиданной ситуации на дорогах: пробок, внештатного ремонта полос или ДТП. Кроме того, 28% россиян признались, что не смогли улететь, когда слишком поздно выезжали в аэропорт, потому что проспали.

Также каждый пятый опрошенный — 19% — хотя бы раз в жизни был вынужден пропустить вылет из-за неожиданной болезни, 7% сталкивались со срочными делами и лишь 3% утверждают, что всегда вовремя приезжают в аэропорт.

Ранее эксперты сервиса по реализации билетов OneTwoTrip рассказали, как выглядит типичный пассажир российского поезда. Исследование на тему было проведено в течение 12 месяцев. Оказалось, почти 50% пассажиров, использующие железнодорожный транспорт РФ — женщины среднего возраста, которые покупают билет лишь для себя.