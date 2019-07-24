Особые меры безопасности предусмотрены для Крымского моста

Москва, 24 июля. Минтранс сообщил, что железнодорожная часть Крымского моста станет одним из самых защищенных транспортных объектов в РФ.

По словам генерального директора ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ» Алексея Ковыршина, на железнодорожной части Крымского моста предусмотрены особые меры безопасности.

«На железнодорожной составляющей Крымского моста осуществляются работы по оснащению инженерными и техническими средствами безопасности, предусмотренными проектом. С учетом уникальности объекта там были предусмотрены исчерпывающие меры контроля по обеспечению транспортной безопасности. Этот объект будет одним из самых защищенных объектов транспортной инфраструктуры нашей страны», — приводит ТАСС слова Ковыршина.

Он рассказал, что на автомобильной части моста уже внедрен ряд технических новинок. Так, досмотр транспорта проводится здесь с использование радиоэлектронного комплекса, которым оснащены в России только пограничные объекты. Системы досмотра пассажиров и поездов в целом будут внедрены и на железнодорожной части масштабного сооружения, рассказал Ковыршин.

Собеседник агентства подчеркнул, что автомобильная и железнодорожная части моста считаются отдельными объектами, за безопасность и защиту которых будут отвечать разные ведомства, координацию их работы возьмет на себя Росгвардия.

Крымский мост, автомобильная часть которого протяженностью 19 км была введена в эксплуатацию в мае прошлого года, считается самым длинным в России. Согласно планам, железнодорожное движение по мосту будет открыто до конца 2019 года.

На минувшей неделе «Газета.ру» сообщила об окончании укладки рельсов на Крымском мосту.