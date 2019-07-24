Подольская рассказала, как получила травму на отдыхе в Испании

Москва, 24 июля. Певица Наталья Подольская рассказала подписчикам Instagram, как пострадала во время отдыха в Испании. Жена Владимира Преснякова-младшего потянула спину во время игры в бадминтон с сыном.

«Вчера вечером стали играть, я сделала шаг, подняла руку, чтобы отбить, и вдруг — уже на земле корчусь от боли в пояснице!» — написала расстроенная певица.

По ее словам, теперь она «лежит пластом в кроватке». Она призвала весь Instagram пожелать ей скорее встать на ноги.

Поклонники с пониманием отнеслись к проблеме певицы и стали желать ей выздоровления.

«Здоровья! Держитесь!» — написала yuliaamarin.

«Выздоравливайте, Наталья! И будьте здоровы впредь!» — пожелала varchuk.tatiana.

«Выздоравливайте! Бадминтон — отличная игра, надо набирать форму! Здоровья!» — написала ly961.

Также пользователи Instagram стали советовать Подольской различные варианты лечения.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший растят четырехлетного сына Артема. Они много времени проводят с ребенком, совместно занимаются спортом и ездят на отдых.

Ранее Владимир Пресняков-младший объяснил, почему не пошел на юбилей Аллы Пугачевой. Он рассказал, что во время праздничных мероприятий был на гастролях. Артист поздравил свою бывшую тещу через социальные сети. Пресняков-младший поблагодарил Пугачеву за преподанные уроки. Он подчеркнул, что восхищается ее талантом жить.