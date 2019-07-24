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Экономика

СМИ сообщили о планах Nissan уволить 10 тысяч сотрудников

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СМИ сообщили о планах Nissan уволить 10 тысяч сотрудников

Токио, 24 июля. Японский автомобильный гигант Nissan отправит в отставку 10 тысяч сотрудников по всему миру. Об этом сообщила телевизионная компания NHK.

Согласно данным канала, такая мера связана с ухудшением финансового состояния концерна: операционный доход от основной деятельности рухнул за прошлый финансовый год на 40%. Так, падают статистические показатели продаж на европейском и американском рынках. Сокращения коснутся, в основном, иностранных предприятий компании.

В мае текущего года стало известно о планах автомобильного концерна сократить 4800 человек. Видимо, эта цифра была увеличена в два раза, чтобы уменьшить денежные траты и рационализировать положение компании. По данным телеканала, изучаются также планы сокращения производственных линий.

После серии скандалов и ареста бывшего президента компании Карлоса Гона концерн вынужден перестраивать внутреннюю структуру для придания ей большей прозрачности и рентабельности.

В апреле 2019 года Nissan Motor подал заявление о возбуждении уголовного дела против Карлоса Гона, обвинив его в незаконном присвоении денежных средств Nissan.

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