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Постпред России назвал условие улучшения отношений Москвы и ЕС

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Постпред России назвал условие улучшения отношений Москвы и ЕС

Москва, 24 июля. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов назвал условие, необходимое для улучшения отношений между РФ и Евросоюзом.

В интервью «Парламентской газете» Чижов назвал сегодняшние российско-европейские отношения «далекими от нормальных». По его словам, существенная часть выстроенных ранее конструкций стратегического партнерства в данный момент заморожена. Это касается, в том числе, взаимодействия по парламентской линии. Сдержанный оптимизм внушает продолжающийся политический диалог между Москвой и Брюсселем.

«Глава МИД РФ Сергей Лавров периодически проводит встречи с Высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Ведутся консультации на уровне политдиректоров, а также экспертов. На экспертном уровне ведутся консультации с Еврокомиссией (ЕК) по торговым вопросам. Считаю нашим успехом то, что удалось подтянуть ЕК к диалогу с Евразийской экономической комиссией», — рассказал Чижов.

Постпред России назвал условие улучшения отношений Москвы и ЕС

Постпред отметил, что Россию и ЕС объединяет не только общее геофизическое пространство, но и глубокие экономические, культурные и исторические связи. Он напомнил, что Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером и источником инвестиций для РФ, которая, в свою очередь, является крупнейшим поставщиком энергоносителей и ряда других товаров для европейских стран.

Говоря о перспективах улучшения отношений между Москвой и Брюсселем, Чижов прибегнул к терминологии из области ядерной физики.

«Евросоюз должен накопить критическую массу политической воли. Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией. Когда такая критическая масса будет накоплена, произойдет определенный поворот в наших отношениях. Но сколько времени займет этот процесс, не знает никто», — резюмировал постпред.

Чижов добавил, что осознание необходимости выстраивания новой парадигмы отношений в данный момент пришло к обеим сторонам.

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Источник: «Парламентская газета»
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