Новые вызовы для международного режима нераспространения описали в Белой книге КНР

Пекин, 24 июля. Госсовет КНР опубликовал Белую книгу по национальной обороне, в которой сообщил о компрометации международного режима нераспространения.

«Международный режим нераспространения скомпрометирован прагматизмом и двойными стандартами и сталкивается с новыми вызовами», — отмечают составители документа.

Авторы Белой книги также обращают внимание на растущие нетрадиционные угрозы безопасности, в том числе киберугрозы.

Между тем самолеты ВКС РФ и ВВС Китая провели в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместное воздушное патрулирование. В состав совместной авиагруппы вошли российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и китайские Xian H-6.