Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Новые вызовы для международного режима нераспространения описали в Белой книге КНР

56
0 Оставить комментарий

Новые вызовы для международного режима нераспространения описали в Белой книге КНР

Пекин, 24 июля. Госсовет КНР опубликовал Белую книгу по национальной обороне, в которой сообщил о компрометации международного режима нераспространения.

«Международный режим нераспространения скомпрометирован прагматизмом и двойными стандартами и сталкивается с новыми вызовами», — отмечают составители документа.

Авторы Белой книги также обращают внимание на растущие нетрадиционные угрозы безопасности, в том числе киберугрозы.

Между тем самолеты ВКС РФ и ВВС Китая провели в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместное воздушное патрулирование. В состав совместной авиагруппы вошли российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и китайские Xian H-6.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров