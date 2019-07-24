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Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу

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Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу

Гавана, 24 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу, где встретится со своим коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Куба стала первым пунктом поездки Лаврова по странам Латинской Америки. Самолет с российской делегацией на борту приземлился в аэропорту Гаваны в 21.40 по местному времени (04.40 мск).

Визит главы российского внешнеполитического ведомства продлится менее суток. Как ожидается, Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также основные мировые и региональные проблемы.

Предыдущий рабочий визит Лаврова на Кубу состоялся в апреле 2014 года. Тогда его принял экс-председатель Госсовета и Совета министров республики Рауль Кастро. Министр иностранных дел РФ бывал в карибской стране уже более 10 раз.

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Источник: ТАСС
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