Подсчитаны траты на поддержание имиджа российских знаменитостей



Москва, 24 июля. Промоутер и телевизионный продюсер Алина Красная подсчитала расходы селебрити. Большая часть трат российских звезд на поддержание имиджа приходится на выплату зарплат персоналу и коллективам.

Один из наиболее высокооплачиваемых гастролирующих артистов Филипп Киркоров каждый месяц тратит на команду около пяти миллионов рублей. Основные расходы идут на выплату зарплат музыкантам, артистам балета, стилисту, водителям, няням, охранникам и домработницам. Также немало певец тратит на наряды для концертов, перевозку аппаратуры и декораций.

Месячные траты балерины Анастасии Волочковой оценили в миллион рублей. Основная их часть пришлась на оплату коммунальных услуг за три квартиры и загородный дом.

«На быт папы, на сиделок, которые ухаживают за ним, тоже уходит приличная сумма. Плюс зарплата моей команде: директору, пиарщику, танцорам», — цитирует Волочкову Kp.ru.

Телеведущая Ксения Собчак тратит в месяц около 700 тысяч рублей. Звезда выплачивает зарплаты директору, стилисту, пиарщику, домработнице, няне и водителю.

Ранее Газета.ru назвала гонорары выступающих в России грузинских артистов. Вахтангу Кикабидзе, к примеру, предложили за выступление на территории России 50 тысяч евро. Но артист отказался от работы по политическим причинам, отметили в издании.

По словам организатора концертов Сергея Лаврова, артисты из Грузии сейчас не пользуются популярностью в России. Преимущественно они зарабатывают корпоративами.