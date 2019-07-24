Депутаты Госдумы предложили брать плату за курение в аэропортах

Москва, 24 июля. В Госдуме предложили сделать платными курилки в аэропортах, законопроект о создании которых ранее был принят в первом чтении.

Ко второму чтению проекта закона депутаты предложили поправки, согласно которым вход в курительные комнаты в «чистых» зонах российских аэропортов будет платным. По словам первого зампреда комитета по охране здоровья Госдумы Федота Тумусова, вход в спецкомнаты может стоить в пределах 100 рублей. Таким образом, пишут «Известия», будут компенсироваться расходы, понесенные аэроузлами на оборудование курилок.

«Считаем, что платить должны курильщики, которые пользуются этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять от 50 до 100 рублей», — приводит издание слова Тумусова.

По предварительным данным, оборудование одной спецкомнаты с соответствующими вентиляционными системами может обойтись примерно в два миллиона рублей. Второе чтение законопроекта, возвращающего курилки в аэропорты России, намечено на осеннюю сессию.

Отметим, авторы инициативы мотивируют необходимость создания комнат для курения тем, что зависимые от табака пассажиры продолжают «дымить» в любых доступных помещениях аэроузлов, включая туалеты и комнаты матери и ребенка.

Между тем, в Минздраве и общественных организациях, работающих в области здравоохранения, раскритиковали законопроект, указывая на то, что даже «загнанные» в специальные помещения курильщики загрязняют воздух вредными микрочастицами.

«Вентиляционная система не может решить вопрос с загрязнением воздуха табачным дымом, который содержит твердые частицы. Они оседают в бронхиальной системе, нанося вред здоровью. Дверь в курилку, открываясь и закрываясь, пропустит дым, поэтому воздух будет загрязнен для всех», — считает председатель правления общественной организации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов.

В Минздраве напомнили, что предложение депутатов о возвращении курилок противоречит логике федерального закона, запрещающего курение в общественных местах.